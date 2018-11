ACEPTA DEUDA EN EL TRICOLOR

Mendoza, Argentina

Los números que deja Ricardo Ferretti en la Selección Mexicana están lejos de sus expectativas.

"Me voy tranquilo, pero un poco incómodo porque los resultados no han sido lo que uno pretende, pero si estoy hablando de que hay que ser pacientes yo también debo serlo, cosa muy difícil de encontrar en mi personalidad. No soy nada paciente, soy muy desesperado, y espero que no sean los que estén al frente (de la Selección tras su salida).

"Pero de mi trabajo siempre con la honestidad, con la entrega, determinación, disciplina, todo lo que ustedes me conocen. De los resultados creo que quedo a deber, pero también son cosas que uno puede decir ciertas razones, pero no me voy a sentar aquí para estar explicando ni diciendo cosas que nada que ver, me voy tranquilo, no satisfecho, porque quisiera que se lograran mejores resultados en los partidos que hemos tenido", expresó en la víspera del segundo partido ante Argentina.

De paso, el Tuca opinó sobre lo que a su juicio falta para esa trascendencia del futbol mexicano.

"Para que México logre ser considerado entre los países de élite, nos falta compromiso de parte de todos para que haya un plan para conseguir lo que queremos.

"Hay material para seguir adelante, pero ojalá que no haya desesperación. Mientras no se logre una cohesión, vamos a seguir estancados", dijo.

PIDE DISMINUIR FORÁNEOS

Por otro parte, Ricardo Ferretti pugna por la reducción de extranjeros en el futbol mexicano. Si bien los Tigres, donde labora el Tuca", basan su fuerza en la cantidad y calidad de sus foráneos, él piensa que la limitación en dichas plazas beneficiará al Tri.

"Están enfocándose a una sola parte o una sola zona del equipo (delantera), creo que debemos enfocar al todo. Analizando vemos que las tres líneas de los equipos de México están ocupadas por jugadores extranjeros, en mi humilde opinión creo que la cantidad en número, por plantel, es demasiado, pienso que debe reducirse a un número, voy a poner una idea, a 8 por plantel, máximo, y pensar a futuro en llevarlo hasta un poco menos", expresó el timonel.