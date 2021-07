Acepta ´Cheto´ Leaño espinita por volver

Juan Carlos Leaño, vicepresidente de los Tecos, descartó que exista la intención de comprar una franquicia de la Liga de Expansión para buscar el retorno al Máximo Circuito.



"La espinita está, pero tenemos la intención de hacerlo de manera deportiva. No tenemos ninguna intención de adquirir una franquicia, se me acercaron varios grupos para ofrecerme, pero la realidad es que no es nuestra intención. Nosotros seguimos enfocados al 100 por ciento en nuestras actividades empresariales y de la Universidad, si lo logramos de manera deportiva, buscaremos un modelo de negocio que sea exitoso.