Acechan a niña para deportarla. Recluída pequeña en centro de detención

Una niña mexicana de 10 años que sufre de parálisis cerebral está a punto de ser deportada por las autoridades migratorias de Estados Unidos tras ser detectada cuando era transportada a un hospital de Corpus Christi para ser operada.

Un verdadero drama es el que vive la familia Hernández pues la pequeña Rosa María se encuentra encerrada en un centro de detención en San Antonio, Texas, enfrentando un proceso para ser deportada a México, ya que es originaria de Nuevo Laredo.

Felipa de la Cruz, madre de Rosa María, narró la pesadilla que vive junto con su esposo César y sus otras dos hijas, ante el temor de tener que regresar a México si las autoridades de inmigración deportan a la niña de 10 años.

Todo comenzó cuando Rosa María fue diagnosticada con un problema vesicular, pero ningún cirujano quiso hacer la operación en Laredo y fue entonces cuando la canalizaron al hospital infantil Driscoll en Corpus Christi.

La mujer dijo que la cirugía se programó para el martes 24 a las 9:30 de la mañana y en el hospital le indicaron que no se preocupara por la situación migratoria de Rosa María pues ellos le darían unos documentos que la amparaban para hacer el viaje a Corpus Christi.

Debido a que ella tampoco tiene documentos legales, acudió ante un notario para darle poder a una sobrina que es ciudadana de Estados Unidos, para que ella la llevara a Corpus Christi.

Cuando iban en camino y la Patrulla Fronteriza las detuvo para revisión en la garita de inspección, la sobrina dijo ser ciudadana de EU, pero se descubrió que la pequeña Rosa María era indocumentada de México.

"Ella mostró los documentos del hospital, les dijo que la niña tenía parálisis y estaba programada para una cirugía en el hospital Driscoll, las dejaron pasar, pero comenzaron a seguirlas hasta llegar a la clínica", refirió.

La niña fue sometida a la operación y en todo momento era custodiada por los agentes y al darla de alta el miércoles, los oficiales le dijeron que iba a ser detenida para deportarla. "Cuando mi sobrina me avisó de esto el mundo se me vino encima, no sabía que hacer, lloré, grité, pero no se me ocurría nada", relató.

Una amiga de la familia llamó al programa de Piolín, que se transmite por 100.5 FM y que tiene su origen en Florida. El conductor del programa le consiguió un abogado especialista en inmigración para ayudarla.

"El abogado de Florida nos envió a una abogada de San Antonio para acudir a Corpus Christi y ver lo que estaba pasando, sin embargo poco pudo hacer porque la niña fue detenida y enviada a un centro de detención en San Antonio", refirió.

Rosa María se encuentra en recuperación, en un cuarto para ella sola, con una enfermera a su disposición para cuidarla y su mamá ha podido hablar con ella dos veces para saber como está y para consolarla.

"Me dice que está bien, pero que ya quiere regresar a la casa, que nos extraña mucho, es una pesadilla lo que estamos viviendo, la extraño mucho y me preocupa que esté sola en ese lugar, es sólo una niña, mi ángel", dijo entre sollozos.

NACIÓ CON PARÁLISIS

Rosa María Hernández nació en Nuevo Laredo hace casi 11 años, su madre dio a luz en el Hospital Civil donde tuvo problemas con el parto. A la niña se le alteró la bilirrubina, hizo choque con la sangre de su mamá y tuvo daño cerebral grave.

"Mi esposo era albañil en Nuevo Laredo, tratamos de conseguir ayuda, pero no había mucho que hacer, el tratamiento era muy caro y no podíamos pagarlo, fue entonces cuando decidimos brincar hacia Laredo para salvar a nuestra hija", relató.

Mientras los médicos de Nuevo Laredo le dijeron que Rosa María estaba condenada a una vida vegetal, en el lado americano las terapias y los medicamentos comenzaron a trabajar y la pequeña comenzó a progresar.

Aunque aún tiene daños en la parte superior de su cuerpo, ya camina y puede hablar inglés y español por lo que es una destacada estudiante de quinto grado en la Primaria J.C. Martin, donde inclusive ha ganado medallas y trofeos por su aprovechamiento académico.

"Yo creo que si no hubiéramos traído a Rosa María a Laredo, Texas, ahorita ya no estaría con nosotros, es un milagro que se haya recuperado", dijo Felipa.

La mujer agregó que si Rosa María es deportada, toda la familia se regresará a Nuevo Laredo aunque su futuro es incierto.

"El abogado nos dijo que es muy posible que Rosa María se quede en Estados Unidos y que antes de dos semanas estará con nosotros, sería el mejor regalo que podamos recibir, la vida de mi hija está aquí y no creo que sea justo que la regresen a Nuevo Laredo", afirmó.

