Acecha triple amenaza a familias reynosenses

Como una plaga de "marabunta´´ viral que se desplaza sin control, una triple amenaza se cierne simultáneamente sobre la ciudad de Reynosa: el Covid-19, influenza y dengue.

Y en este escenario, las familias enfrentan el triple riesgo que llega cada temporada de cambios de temperatura, por lo que las autoridades emiten un llamado a los ciudadanos para que se cuiden sobre todo porque se pueden contagiar juntas en algún paciente, aunque sería un caso extraordinario.

Aún no hay vacuna contra el Covid-19 y para atacar el dengue se deben evitar la propagación del mosco transmisor del dengue, en el caso de la influenza sí hay vacuna para prevenir la enfermedad.

Armando Covarrubias Treviño, coordinador de medicina preventiva y del área de Covid del ISSSTE Reynosa, reconoció que sí se puede dar el caso de que algún paciente se contagie del Covid, dengue y la influenza, por eso se deben seguir las medidas preventivas para seguir cuidando la salud.

"Hay mucho dengue en la ciudad, hay que seguir cuidándonos, de la influenza y covid, si hay que tener cuidado a eso, con las mismas medidas de seguridad nos cuidamos, si te cuidas del Covid te cuidas de la influenza, no debemos bajar la guardia", advirtió.

A CUIDARSE

Por su parte, Gloria Leticia Doria Cobos, epidemióloga y encargada de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, comentó que la influenza se incrementa en la temporada invernal por lo que es importante que acudan a las unidades de salud para que se apliquen la dosis.

"Que acudan a la consulta médica si tienen alguna sintomatología que sea sugestiva de influenza como es fiebre de mas de 38 grados, dolor de cabeza, tos y alguna otra sintomatología como secreción nasal, ataque al estado general para que se diagnostiquen y se les de un tratamiento adeudado", dijo.

En el caso de la vacuna contra la influenza se han aplicado a más de 30 mil dosis desde el 16 de octubre a la fecha y se pide que los grupos vulnerables se vacunen como: embarazadas, niños de 6 meses a 59 meses, niños mayores que tengan alguno problema de salud, mayores de 60 años y los que padezcan diabetes y obesidad.

DENGUE AL ALZA

La epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria explicó que en el caso del dengue se han elevado los casos a raíz de las lluvias de hace tres semanas y por el huracán Hanna, por lo que a la fecha van más de 300 casos confirmados.

"Es importante que todos los recipientes que no sirven los tiren, no esperar a que haya una fase de eliminación directa, si son recipientes que si sirven es importante voltearlos para que no sean criaderos potenciales", recalcó.

Doria Cobos recalcó que la pandemia no ha terminado y siguen los casos del Covid-19 y con la reactivación económica, por lo que hizo el llamado para que no se de la reactivación social.

"Ya se está observando un aumento en los casos y es muy importante que como en otros países se ha visto otro repunte, inclusive en nuestro Estado, es importante que la gente tome conciencia", expresó.

Las familias no se están cuidando, ya que se ha visto que ya no usan cubrebocas, pero es importante extremar las medias contra el Covid, dengue y la influenza.

SUS EFECTOS

La influenza se transmite de persona a persona -el virus entra al organismo por la boca, nariz y ojos-, a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser, también al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria, además puedes contagiarte al tener contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma de influenza, como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas.

Por su parte, el dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura de mosquito portador de la enfermedad.

Asimismo, el nuevo Coronavirus se conoce como SARS-CoV-2 y diferencia de la influenza, no hay una inmunidad previa conocida, no hay vacuna, no hay tratamiento específico y las células infectadas producen más partículas de virus, que luego se pueden transmitir a otras personas al toser, estornudar y tener contacto con superficies contaminadas.