Acecha fraude a vecinos

Pese a que la mayoría de los vecinos de la colonia Unidad Obrera en Reynosa cuentan con una carta de posesión legal expedida por autoridades locales, el día de ayer recibieron un citatorio por parte de una organización en donde se les advierte que la vivienda no les pertenece y que de no pagar por lo menos 170 mil pesos, perderán su patrimonio.

La notificación expresa:

"En mi carácter de representante legal del grupo Unidad Obrera A.C, hago de su conocimiento que se me ha encomendado una diligencia de carácter urgente extrajudicial, en su contra, de tal forma que solicito a usted tenga los documentos necesarios que lo acrediten como legítimo poseedor de la vivienda que habita, ya que dicha vivienda es propiedad del grupo que represento".

El texto continúa advirtiendo a los vecinos que necesitan reportarse en un plazo no mayor a ocho días después de haber sido notificados, ya que de lo contrario, se procedería por la vía judicial.

Al final, se muestra una firma bajo el nombre de Administración y Cobranza de Tamaulipas S.A. de C.V.

PAQUETES DE PAGO

La señora Julia Hernández, habitante del sector expresó que ayer, al comunicarse al número que apareció en el citatorio, le informaron que para evitar ser molestada con escritos debería acudir a las oficinas de la empresa y cotizar algún plan de escrituración.

El pago mínimo fue de 170 mil pesos.

"Yo les dije que tenía carta de posesión y me dijeron que esas no valían y que incluso ellos no tenían afiliación con ningún gobierno, que eran una empresa que había asumido las construcciones que se hicieron, le pregunte qué pasaría si yo no fuera, me advirtieron que me metería en un problema legal", expresó.

En la página web de la empresa se informa que existen otras colonias en la misma situación como Luis Donaldo Colosio, Poniente, Oriente y Ampliación, Humberto Valdez Richaud, así como Ramón Pérez García.

BAJO LA LUPA

A raíz de las inundaciones registradas en la ciudad a finales de junio, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez informó que se había comenzado un proceso de revisión contra todas las colonias que no cuentan con fraccionador y donde se registran problemas de inundaciones.

Entre la lista de los 25 asentamientos con mayores problemas se ubicaba la Unidad Obrera, así como Luis Donaldo Colosio, quienes aparecen como responsabilidad en la página antes mencionada.

´´Pudiera ser un fraude... no tenemos ahorita registro de ningún programa de regularización´´. Javier Pérez, Tenencia de la Tierra.

...Y alertan: no pagar ni atender reclamos

Tenencia de la Tierra pide a los propietarios corroborar y no depositar dinero.

El Director de Tenencia de la Tierra en Reynosa, Javier Pérez García, emitió ayer un llamado a la población que durante los últimos días ha recibido "citatorios´´ por parte de organismos o empresas reclamando las viviendas que habitan, principalmente en colonias como Unidad Obrera y Luis Donaldo Colosio, donde el envío de las papeletas se ha hecho más evidente.

Antes de realizar cualquier pago, es necesario que se compruebe que los reclamantes tienen la autorización legal para emitir escrituras, a través de una visita en las oficinas municipales ubicadas en la calle Guadalupe Victoria entre Zaragoza y Morelos, en la zona centro.

"Tienen que venir aquí con el citatorio que les llegó para nosotros poderlos asesorar, porque incluso pudiera ser un fraude, tenemos años queriendo resolver el tema de escrituración y existen organismos como el ITAVU o INSUS que no han querido entrar, por eso dudamos que un despacho pueda hacerlo", advirtió el funcionario.

Ayer, varios vecinos de la colonia Unidad Obrera denunciaron a EL MAÑANA que las empresas reclamantes amenazaban con tomar acciones legales contra ellos, de no pagar 170 mil pesos para obtener escrituras, al desconocer las cartas de posesión con las que cuentan.

"Nosotros ahorita no hemos expedido cartas de posesión porque en realidad no existe un fraccionador, son asentamientos irregulares, esos documentos que tienen se los dieron administraciones anteriores, por eso ellos pagan predial y tienen sus papeles, pero aunque no tengan escrituras no pueden dejarse engañar, aquí en Tenencia de la Tierra brindamos asesoría gratuita", externó Pérez García.

Resaltó que los propietarios de viviendas irregulares pueden generar actualmente escrituras a través de un juicio, para el que se necesita una posesión mínima de cinco años.

"Es importante que tomen sus precauciones, nosotros no tenemos ahorita registro de ningún programa de regularización como el que denuncian los vecinos, vamos a tomar cartas el respecto", puntualizó.

CARTA ABIERTA. Varios vecinos recibieron este documento enviado por Administración y Cobranza de Tamaulipas.