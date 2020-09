Acción, suspenso

STUMPTOWN

En Portland, Oregon, Dexedrine Parios, una ex Marine con problemas de estrés postraumático se inicia como detective privado para asuntos en los que la policía no puede intervenir y así mantenerse y hacerse cargo de su hermano que tiene Síndrome de Down.

Con un talento natural para la solución de casos -y para complicarse la vida-, la protagonista cuenta con el apoyo de un ex convicto dueño de un bar que es su mejor amigo y un policía con el que vive una especie de romance informal.

Stumptown es muy amena y entretenida, al grado que es imposible ver un solo capítulo sin sentir la necesidad de continuar con el siguiente.

Esto también puede atribuírsele a lo entrañable que resultan los personajes centrales, sobre todo la protagonista, que combina la rudeza como marine, la ternura fraternal, la indecisión sentimental y un agudo sentido del humor, perfectamente interpretadas por Cobie Smulders.

Cada episodio se centra en un caso que Dex, como la llaman sus amigos, busca resolver, pero a lo largo de la serie se cuenta también una línea argumental que tiene qué ver con su existencia después de Afganistán, donde murió su prometido.

Stumptown tendrá una segunda temporada para ABC, cadena que la produce y difunde en EU.

CÓMO ASESINAR A SU JEFE

Es una de las comedias más exitosas de los 80. Estrenada originalmente en México con el título Cómo Eliminar a Su Jefe, es una divertida cinta sobre tres mujeres que antes del #MeToo buscan vengar a su jefe abusivo. Tras una noche en la que fantasean sobre la manera de deshacerse de él, las vueltas del destino las llevan a idear un plan para sacarlo del camino, por lo menos por un tiempo. El guion aprovecha el talento para la comedia de Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton, quienes además tienen una química legendaria. La cinta marcó la primera colaboración de Fonda y Tomlin en la pantalla, 35 años antes de Grace & Frankie, y el debut en el cine de Parton, que además cantó el tema nominado al Óscar. Diversión garantizada.

FUEGO NEGRO

Es una interesante propuesta de estilo que demuestra que el horror tiene potencial en México y que lo que le falta es afinar mejor las historias, porque la realización cada día es mejor. La película escrita y dirigida por Bernardo Arellano cuenta la historia de un hombre con pasado criminal que busca a su hermana que ha desaparecido. Eso lo conduce a un extraño hotel habitado por aún más extraños personajes, donde experimenta situaciones paranormales y se enamora de una misteriosa camarera. Lo mejor es su dirección de arte y su realización, que materializan poderosas e inquietante atmósferas de una manera poco vista en el cine nacional. El elenco es otro de sus aciertos con interpretaciones perfectamente acordes con el género, en personajes que uno desearía que se desarrollaran mejor y tuviesen más tiempo en pantalla. El director hace un buen esfuerzo, pero es evidente que lo limita su guion, en el que radica su mayor área de oportunidad, pero aún así vale la pena como intento.