Accidente modificó rodaje

Un accidente que requirió dos tornillos en el tobillo casi evitó que Scott Eastwood interpretara a un soldado de la vida real en Afganistán en "The Outpost", pues el papel exigía una condición física de nivel.

Eastwood se reservó cómo se lastimó, pero dijo que eso llevó una filmación "interesante". El director Rod Lurie pasó "un infierno tratando de descifrar cómo diseñar escenas durante las primeras semanas que yo no podía caminar", contó.

Lurie reprogramó todo el rodaje, comenzó con las escenas estáticas y dejó las de acción para el final. "Cuando ves a Scott Eastwood en esta película corriendo y disparando, debes recordar que este tipo tenía un tobillo roto y que es un semental. Igualito a su papá", bromea. Eastwood, quien interpreta al sargento encargado Clint Romesha, es el hijo del astro de acción Clint Eastwood.

LA TRAMA

"The Outpost", coprotagonizada por Orlando Bloom y Caleb Landry Jones, sigue la Batalla de Kamdesh en Afganistán en 2009. El talibán atacó un puesto avanzado de combate estadounidense remoto, en el interior de la montaña, que era casi imposible de defender. Pese a ganar la batalla y mantener la base, ocho soldados estadounidenses murieron.

Es una historia de "soldados comunes", explica Lurie. "Estos tipos están en terreno enemigo, no sólo tienen que pagar el precio de estar en una guerra, sino también quizás de los errores tácticos y estratégicos del comando por encima de ellos".

"No es una película promilitar. Ciertamente no es una película proguerra, pero quizás sea una película prosoldados", agregó Lurie. "Yo mismo fui un soldado, así que tengo una conexión profunda con estos tipos y realmente quisimos representar la fortaleza interna de estos tipos".

La cinta se basa en el libro "The Outpost: An Untold Story of American Valor, del periodista de CNN Jake Tapper.

MUY PERSONAL

Hacer "The Outpost" se tornó aún más personal para Lurie cuando su hijo Hunter murió repentinamente durante la fase de preproducción.

"Tenía 27 años", dijo Lurie, "y cuando murió, que lo hizo frente a mis ojos, él mismo se convirtió en un recordatorio de los hombres que fallecieron en esta batalla porque tenía casi la misma edad que esos tipos".

Hunter Lurie murió en 2018 tras sufrir un ataque cardiaco en un festival de música.

Lurie dijo que quiso presentar a los soldados que perdieron sus vidas en la batalla "de una manera honorable y sin embellecimientos".

"Se hizo sin floritura musical. Se hizo sin una sola bala que de hecho derribó a esos tipos. Y lo hice así no en su honor, sino por respeto a las familias de esos hombres", dijo.

Jones encarna al especialista Ty Carter, un sobreviviente que recibió la Medalla de Honor. Dijo que se sintió inspirado por la dirección de Lurie.