Acceso a las playas será mediante App

Tampico, Tam.- Para el próximo fin de semana reabrirán las playas de Miramar en Madero y la Tesoro de Altamira haciéndolo bajo las reglas que marcan la nueva normalidad, sobre todo para evitar que se den los contagios del virus Sars-Cov2.

De esta forma lo dio a conocer el Secretario de Turismo en Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, quien menciona que ahora, se tendrá que apartar los espacios a través de una aplicación denominada "CompraTam", pues sólo se aceptarán 8 mil personas por día.

"Vamos a tener filtros, controles, accesos, no podrán ingresar con bebidas alcohólicas, no podrán hacer fogatas, no carnes asadas, no juegos de conjunto, la intención es disfrutar de la playa en grupos menores a seis personas para guardar la sana distancia y se dividirá en ocho tramos la playa para coordinar grupos distribuidos de manera equitativa para que mantengan la sana distancia", manifestó.

Olivera Rocha dijo que están coordinándose con la Policía Estatal Acreditable, la Coepris, Protección Civil estatal, Protección Civil municipal y el equipo del ayuntamiento, todos coordinados con Turismo y Salud para que la gente pueda disfrutar de la playa", finalizó.