¡Acarició la gloria!

El futbolista reynosense Ronaldo González se quedó a un pasito de la gloria con el Atlante, en la Liga de Expansión Mx, y claro que le dolió, pero no lo ve como un fracaso sino como un gran aprendizaje. El futbolista nacido en Veracruz pero de corazón tamaulipeco vivió su mejor torneo siendo pieza clave en los Potros de Hierro y uno de los mejores jugadores de la liga.

"Se terminó un torneo lleno de ilusiones y sueños. Desafortunadamente no pudimos lograr nuestra meta que era quedar campeones. Doy gracias a Dios por siempre estar a mi lado y nunca abandonarme, en lo personal me llevo muchos aprendizajes y recuerdos inolvidables ¡Volveremos más fuertes! gracias a todos los que me apoyan en todo momento", expresó el camiseta número 8.

Los números que dejó en su primer campaña con el Atlante son contundentes. Fue titular en los 15 partidos que disputó en el torneo regular para registrar 1276 minutos, además marcó 4 goles y tuvo varias asistencias.

González ya le dio vuelta a la página y ahora está concentrado en hacer las cosas mejor a partir del primer entrenamiento.

"La verdad que no lo veo como una revancha, más bien lo veo como un torneo para consolidar mi carrera. Será un torneo difícil ya que seremos un equipo a vencer por el papel que hicimos este torneo 2020. Buscaré mejorar mis números a nivel individual y grupal , sobretodo pelear por el campeonato", afirmó.