¡ACARICIÓ EL ORO!

El boxeador reynosense Julián Gómez Flores mejor conocido en los encordados como "La Bomba", se colgó la medalla de plata para Tamaulipas en el Nacional Juvenil 2019 (Olimpiada Nacional) que se desarrolló en Poliforum Benito Juárez de Cancún, Quintana Roo.

El pugilista surgido del Gimnasio Baltazar de la popular "Chicho" Mendoza acarició el metal de oro pero sufrió su única derrota del torneo en la gran final ante el representante de Sinaloa, situación que lo dejó en el segundo lugar del podio dentro de la categoría -91 kilogramos, el metal de bronce fue para Guanajuato y Ciudad de México.

"Me sirvió de experiencia ya que es la primera vez que voy a una Olimpiada y para ser la primera vez y haber llegado tan lejos pues creo que no estuvo tan mal ganar plata, algo triste porque perdí la final pero así es el deporte, me siento feliz con esta medalla, un segundo lugar no es tan malo y el próximo año volveré con más fuerza y más preparado", comentó Gómez antes de tomar su vuelo de regreso a casa.

De los 4 pugilistas que representaron a Tamaulipas en esta Olimpiada, solamente "La Bomba" pudo colgarse medalla, situación que es de gran valor, tomando en cuenta que se trató de su primera participación en un evento de tal magnitud.

"Se siente muy bien, no cualquiera llega a este nivel tan alto, hubo mucha presión y nervios de representar a mi estado, además yo fui el último de los peleadores que quedaba con posibilidades de buscar una medalla, entonces quería a como diera lugar que Tamaulipas regresara con una medalla y se cumplió", explicó el peleador, quien ahora tiene la mira puesta en el Festival Olímpico que se celebrará a finales de junio.

Todo triunfo lleva una dedicatoria especial y en el caso de Julián Gómez hay dos personajes que lo han forjado dentro y fuera del ring.

"Esta medalla más que nada va para mi papá y para mi entrenador Baltazar Jr, que son los que más me apoyan en este deporte, obviamente a mi mamá y toda mi familia pero sin duda que va para ellos dos principalmente", finalizó.

