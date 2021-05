Acapara colapso en Metro portadas en EU

Como su imagen principal, The Washington Post desplegó una foto del convoy accidentado sobre la trabe que se desplomó a la altura de la estación Olivos de la llamada Línea Dorada. El encabezado rezaba "Fingers pointed in Mexico City Tragedy", que puede traducirse como "Señalamientos por la tragedia en la Ciudad de México".

Noticia Relacionada Mujer de Mali da a luz a 9 bebés en Marruecos

Los Angeles Times, un periódico de la ciudad homónima de California, tituló en su portada la nota como "A train wreck that many saw coming" (Un accidente de tren que muchos veían venir). Una foto con el convoy caído al fondo y paramédicos trabajando en primer plano acompañó la noticia.

The Wall Street Journal colocó en su primera plana una fotonota con una imagen aérea del tren en "V". "Dozens Killed in Colapsed of Subway Bridge in Mexico City", se lee en el titular, o "Docenas de muertos en el Colapso de un puente del Metro de la Ciudad de México".

The New York Times, por su parte, no publicó en su portada una fotografía del evento, pero sí le dedicó un pequeño espacio con una nota titulada "Alarms Ignored Before Disaster in Mexico City" (Se Ignoraron Alarmas Antes del Desastre en la Ciudad de México).