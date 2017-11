Acapara Barca el equipo del siglo en Champions

El Barcelona es el equipo más representado en el once ideal según las veces que han sido seleccionados en las 16 ediciones que la UEFA ha elaborado el mejor once del año.



Coincidiendo con el inicio de la elección de los más destacados del actual 2017, la UEFA ha publicado en su web un once de los jugadores con mayor número de designación.



Iker Casillas, ex jugador del Real Madrid y actualmente en el Porto, es el guardameta; la defensa la integran Sergio Ramos, Gerard Piqué, Carles Puyol y Philip Lahm.



En la medular aparecen Steven Gerrard, Xavi Hernández y Andrés Iniesta; y en ataque figuran Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Thierry Henry.



Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid y ex del Manchester United, es el que ha aparecido en el once en más ocasiones, con once, tres más que Messi, mientras que a continuación están, con seis, Casillas, Puyol, Ramos e Iniesta.



La próxima semana se conocerán los nombres de los integrantes del equipo de 2017.