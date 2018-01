Acampan afuera de las escuelas. Intentan padres conseguir un lugar

Cd. Victoria, Tam.- Desde el fin de semana cientos de padres de familia acampan a las afueras de escuelas secundarias y de bachillerato, esperando alcanzar un lugar para sus hijos dentro del ciclo escolar que habrá de iniciar en agosto.

La regidora Itzcalli Victoria Ansures Silva recomendó a los interesados mantener la calma y observar las reglas.

"Aquí el punto es estar conscientes de cuáles son los parámetros, no de la escuela, sino de la autoridad educativa, en este caso la Secretaría de Educación, que establece cuáles son los lineamientos para otorgar una ficha de ingreso a esta escuela secundaria", indicó la representante de Nueva Alianza en el Cabildo local.

La presidenta de la Comisión de Educación Básica en dicho cuerpo colegiado recordó que según los reglamentos tienen prioridad de inscripción los padres de familia que cuentan ya con un hijo en dicho plantel educativo, "así como aquellos que viven en el sector, que para eso la escuela emite una calendarización de qué día corresponde a cada colonia cercana ahí".

Agregó: "o que los papás sean trabajadores en el área aledaña a la escuela, no se puede prohibir la educación a nadie que cumpla con cada uno de estos aspectos, si el alumno cumple con una de estas características claro que va a tener su ingreso asegurado a la institución educativa".

Ansures Silva recordó que en periodos de preinscripción pasados se han presentado altercados entre los padres de familia debido a que algunos no alcanzaban un lugar dentro de la escuela de su predilección, "posteriormente ya se da oportunidad a los alumnos que no cumplan con estos rasgos pero que la ciudadanía esté consciente que no por el ir y formarse desde ahorita, faltando días para la entrega de fichas, significa que tengan garantizado el lugar".

ANSIOSOS. En años pasados se han presentado altercados entre los padres de familia que no han logrado inscribir a sus hijos.