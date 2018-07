ACABEN CON LOS TRAUMAS

Ciudad de México

Decio De María, todavía presidente de la FMF, comentó que espera que por el bien del futbol nacional los jugadores de la Selección mexicana rompan la barrera mental que les impide llegar al quinto partido y trascender en los mundiales.

"El futbol mexicano va bien. Ha evolucionado y crecido, pero nos falta romper ese techo psicológico. Espero que en el siguiente Mundial se pueda lograr, porque más allá de lo futbolístico, eso está en la mente de todos. Ojalá pronto se pueda eliminar, porque nos permitirá a todos pensar en grande y trabajar más fácil".

Esta declaración no impidió que el directivo afirmara que el cuadro verde realizó un muy buen trabajo en Rusia.

"La Selección nacional hizo un muy buen papel, se mostró en el terreno de juego y se tuvieron resultados importantes. El partido contra Brasil, que fue el definitorio, se jugó bastante bien y no nos alcanzó; sin embargo, no hay nada qué reclamarle a nadie", destacó que directivo.

LE AGRADECÍ. Sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio con el cuadro azteca, De María no quiso adelantar nada y se lo dejó todo a Yon De Luisa, quien será el nuevo jerarca del organismo a partir del 16 de julio de 2018.

"Terminó el partido para mí y lo único que hice fue despedirme de él, no voy a hacer ningún comentario adicional a ese. Le agradecí, yo lo traje. ¿Qué sigue? No me toca a mí decidirlo".

Lo que se animó a comentar fue un balance sobre el colombiano en su proceso de tres años.

"Los años que estuvo Juan Carlos dieron resultados que están ahí y ésos júzguenlos. Creo que es un historial de trabajo muy bueno".

PRECONTRATO

Según el portal "Marca" de Colombia, Juan Carlos Osorio tiene un precontrato con la selección de Estados Unidos para empezar un proceso mundialista rumbo a la magna cita futbolera de Qatar 2022.

El medio electrónico aclaró que la única forma de que se rompiera esa negociación sería que la escuadra de Colombia decida buscarlo para que tome el lugar de José Pékerman.