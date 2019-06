Acabará Mundial Sub 17 en noviembre

Zúrich, Suiza.

La FIFA confirmó que la Copa del Mundo Sub 17 de Brasil 2019 comenzará el 26 de octubre y llegará a su fin el 17 de noviembre.



Luego de que la FIFA realizó una inspección a Brasil, en la que dialogó con el Comité Organizador Local, se establecieron las fechas de la competencia internacional con límite de edad.



El croata Zvonimir Boban, secretario general adjunto de la FIFA, destacó la capacidad de organización que tiene Brasil, luego de haber albergado la Copa del Mundo Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos Ríos 2016.



"En los últimos años Brasil recibió con éxito una serie de competiciones, como la Copa del Mundo y los Olímpicos. Tenemos certeza de que, juntas la experiencia de Brasil y la pasión de los aficionados, contribuirán para el éxito de la Copa del Mundo sub 17", apuntó.



Así mismo, agradeció a la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) "y a todos los brasileños que abrazarán este torneo, con lo que demuestran una vez más su amor por el juego bonito".



La programación de juegos y sedes serán confirmadas en el sortero que se realizará el 11 de julio en la sede del órgano rector del balompié universal.



La Copa del Mundo sub 17 tenía como sede original Perú, sin embargo, al no cumplir con los requisitos exigidos, el pasado 22 de febrero le quitó la organización de esta competencia que estaba programada para desarrollarse del 5 al 27 de octubre.



Hasta el momento 23 de los 24 representativos nacionales que disputarán la justa mundialista tienen confirmada su presencia, solo falta un cuadro de África.



AFC: Australia, Japón, Corea del Sur y Tayikistán.

CAF: Angola, Camerún, Nigeria

Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá y Haití.

Conmebol: Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay.

OFC: Nueva Zelanda e Islas Salomón

UEFA: Francia, Hungría, Italia, Holanda y España.