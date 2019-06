Acaban en el hospital por intentar aspirar su menstruación

Aunque los tabúes sobre la menstruación poco a poco han comenzado a desaparecer, aún es una realidad que este periodo resulta incómodo e incluso vergonzoso para algunas personas, pero no tiene por qué serlo y hay que aprender a estar bien con ello.

La incomodidad tanto por el sangrado como por la inflamación y el dolor, pueden ser además inoportunos y por ello muchas mujeres buscan "remedios" para hacer que la menstruación se interrumpa o se atrase, y una búsqueda rápida en Internet lo demuestra, pues se encuentran mucho resultados al respecto que sugieren usar desde limón, hasta píldoras anticonceptivas.

Lo cierto es que estos métodos pueden dañar tu salud; sin embargo, hay una técnica que parece estar ganando popularidad y que poner en grave riesgo a quienes la practicas. Consiste en utilizar una aspiradora para tratar de sacar por la vagina la sangre propia de la menstruación y así terminar rápidamente con ella. Sin embargo, esto además de peligroso es falso.

Según relato de una twittera que trabaja como enfermera en Seattle, en menos de una semana había recibido a dos chicas en shock tras intentar aspirar su menstruación y por ello decidió alertar a la gente y pedirles que no lo hagan más.

Por favor, dejen de usar su aspiradora para terminar su período temprano. ¡Vas a terminar chupando mucho más que la sangre!

Ladies... Please stop using your vacuum hose to end your period early. You're gonna wind up sucking out a lot more than blood! There were 2 cases of this so far this week and both women had to be admitted. Just... STOP! ????