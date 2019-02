Acaba una historia... inicia la leyenda... y dejan su legado

"Ya no abra más de Los Tres Reyes, aquí se acaba la historia como trío, pero les dejamos un gran legado musical, de la música romántica en el género de bolero, con este trío considerado por los expertos el mejor del mundo". Gilberto Puente, guitarra y requinto.

Raúl Puente de visita a Reynosa, habló en exclusiva con EL MAÑANA DE REYNOSA para dar a conocer que Los Tres Reyes que iniciaran desde 1952 termina este 2019 su ciclo, pues ya no habrá más de Los Tres Reyes ni nuevas generaciones del mismo.

Además comentó que en la actualidad con tristeza se ve al menos en nuestro país que la radio a desplazado este genero musical, a pesar que cantantes como Luis Miguel los han interpretado rescatado así el romanticismo puro del bolero.

Esta agrupación cuenta con un libro en su honor escrito por Gustavo Leal Benavides bajo el titulo de "El Último de los Grandes Tríos" el cual lo pueden encontrar en YouTube.

Raúl Puente comentó que se decide concluir con la agrupación tras la salida de su hermano Gilberto Puente considerado el mejor requinto del mundo y ambos fueron reconocidos junto a Bebo Cárdenas a principios de año en Nuevo Laredo, por su amplia y exitosa trayectoria.

Raúl Puente comentó que le dieron la vuelta al mundo acompañados de sus guitarras, pisando más de 40 países, pero España, Ecuador, Puerto Rico y Colombia fueron los países que más los aclamaron y los siguen aclamando.

Tras la salida Gilberto Puente es que deciden despedirse de de los escenarios como trío Los Tres Reyes, aunque Bebo Cárdenas y Raúl Puente seguirán como solistas regalando música a su público, sabiendo que como trío dejan un gran legado de romanticismo musical universal.

Por lo tanto la historia de Los Tres Reyes se acaba y es ahora que inicia su legado y se convierten en leyenda musical, pues su música se queda tatuada en el universo musical.

CARTA DE SU HIJA EVITA PUENTE

(A GILBERTO PUENTE)

Hace más de 64 años en una mañana con un cielo abundante y eterno, de esos que sólo conocemos los neolaredenses, dejó su ciudad rumbo a la capital La ciudad que él llamaría su terruño natal, Nuevo Laredo. Tantas veces me he cuestionado porqué papá siempre ha dicho que es de Nuevo Laredo, si en realidad nació en Anahuac Nueve Léon...y finalmente lo he aprendido ha entender asi Aunque Gilberto no nació físicamente en Nuevo Laredo si fue ahi donde nació como artista, donde conoció el calor de un escenario y el afecto de un público entregado. Fue en la primaria Carlos A. Carillo en un infantil enredo donde se enamoró por primera vez con quien fuera la dueña de su corazón la guitarra.

Y así, dejó su querida ciudad, con su nueva enamorada en la mano y los sueños en el corazón. Pasó su juventud buscando un sonido, en desvelos de requintos, desafiando melodías, rompiendo cuerdas, trasnochando boleros, inventando acordes y armonías para descubrir un sonido único...

el sonido que le abrió las puertas a los grandes escenarios...el sonido que aún hoy murmura su requinto... el sonido que entre calladas cuerdas escuché ayer en la sala de la casa...el sonido dulce, apresurado, intrigante, creativo, romántico y virtuoso...el sonido incomparable de Gilberto Puente...el sonido INIGUALABLE de Los Tres Reyes. Su trío, su vida, su requinto y su ser.

Papá nunca distinguió entre la guitarra y su vida-todo era lo mismo-Los Tres Reyes es él y él es Los Tres Reyes. Su requinto es su familia y su familia somos sus cuerdas, sus días son la música y la música su público-todo se entrelaza en su mundo de cuerdas que como raíces dan vida a suexistencia-constancia de todo lo que es padre, esposo, hermano, requintista, guitarrista, genio, creador, artista, compadre, amigo y más.

Han pasado muchos años, cientos de escenarios grandes canciones, requintos históricos, arreglos insólitos, innumerables éxitos, abrumantes: ovaciones y una vida plena a lado de su fiel: compañera y amante.

Y ahora, estos últimos años, he visto a papá sudando en los escenarios, desafiando la vejez que no deja de aferrarse a sus dedos, los engaños: de su mente, impulsado por el cariño de su público querido y seguidores entregados-no se quiere rendir.

Y con humildad, pone al lado hasta sus mismas exigencias de virtuosismo y perfección por estar frente a su publico, sus amigos que lo quieren...esos que dicen queremos ver a Gilberto como sea, como toque, no importa con que esté en el escenario basta.

Pero hoy no puede ceder más -por ese mismo amor y respeto a los escenarios - hoy guarda su requinto, cierra su estuche y entierra el nombre de Los Tres Reyes para siempre Evita Puente