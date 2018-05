¡ACABA ´CHECO´ 12 EN MÓNACO!

Mónaco

El piloto mexicano Sergio Pérez, de la escudería Force India, tuvo algunos problemas en la sexta fecha del Mundial de Fórmula Uno 2018 y terminó en la posición 12 del Gran Premio de Mónaco.

Su coequipero, el francés Esteban Ocon, ocupó la sexta plaza para brindarle al equipo ocho puntos, con lo que solventó un poco los problemas del mexicano en la carrera, sobre todo en una entrada a los pits.

"Checo" Pérez, que largó noveno en la parrilla de salida, se mantuvo en su lugar desde el arranque y hasta la vuelta seis, cuando avanzó dos posiciones por entrada a boxes de pilotos de adelante, y en el giro 22 de los 78 pactados.

El piloto se metió a los pits, donde se atoró el neumático trasero derecho y con ello perdió un tiempo valioso y lugares irrecuperables, al quedar relegado al puesto 15 una vez reingresar a la pista.

Esa parada fue la debacle para "Checo", quien salió detrás del sueco Marcus Ericsson y ya no lo pudo rebasar. Pero ganó tres posiciones producto del abandono del español Fernando Alonso en el giro 53.

A pesar de avanzar esas dos posiciones, Sergio Pérez ya no pudo hacer nada más e incluso mandó mensaje a su equipo pidiendo que "hagan algo chicos que estoy aburrido".

El Gran Premio de Mónaco se lo llevó el australiano Daniel Ricciardo, seguido por el alemán Sebastian Vettel y por el británico Lewis Hamilton.

Gran Premio de Monaco aburrido para ´Checo´

Mónaco

>El piloto mexicano Sergio Pérez calificó de aburrido el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha del Mundial de Fórmula 1, donde terminó en el lugar 12.

"Me imagino si yo estaba aburrido, no quiero ver a los fans en casa por lo fue esta carrera. Pero no pasó nada, tuvimos un problema en la parada de pits, que nos arruinó la carrera totalmente", apuntó.

En declaraciones al finalizar la carrera, explicó que, a pesar de contar con buenos neumáticos, el problema fue que durante el recorrido por el circuito le resultó imposible rebasar a sus adversarios lo que le impidió atacar.

"Se hizo un buen trabajo con las llantas para crear un poco de dramatismo, pero fue una carrera donde no se podía pasar, fue muy parejo con los coches alrededor mío y no tenía esa diferencia para poder atacar", indicó.

Explicó que antes de entrar a los pits, estaba haciendo un gran trabajo, pero al anticipar la parada les afectó, ya que desarrollaba una buena carrera y podría luchar por alcanzar el podio.