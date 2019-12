Aca Tam-Pacífico se expande en Tamaulipas

La Academia de beisbol Aca-Tam Pacífico se expande por todo Tamaulipas con el objetivo no solo de promover el llamado "Rey de los Deportes" sino también de seguir generando prospectos para las Grandes Ligas.

Este organismo con sede en Reynosa, acaba de echar a andar una sucursal en la zona sur del estado (Tampico) y en las próximas semanas se estarán estableciendo también en la zona centro (Ciudad Victoria) con el respaldo del Instituto del Deporte (INDE) y la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El ex pelotero de Liga Mexicana, José Manuel "Many" Espinoza, quien integra el staff de buscadores de talentos de la academia, dio a conocer que será Alan Guerrero (otro ex bronco), el encargado en Tampico y estará auxiliado por Gilberto Díaz y Óscar Valenzuela.

"El objetivo es fomentar y desarrollar el deporte, en este caso el béisbol, y venimos con un proyecto grande, ambicioso de firmas de peloteros, pues queremos apoyar al béisbol desde ligas pequeñas", comentó el "Many" durante su visita al puerto jaibo.

Cabe resaltar que esta academia de alto rendimiento es completamente gratis y de esta forma se les han abierto las puertas a muchos peloteros de escasos recursos.

"El único compromiso que va a tener el padre de familia es llevar al niño a entrenar", explicó Espinoza.

"La idea es llevar el desarrollo de los jugadores para que una vez preparados puedan llegar a la Academia Pacífico que se encuentra ubicada en Mazatlán, Sinaloa", agregó.

En el sur ya comienzan a dar frutos, el lanzador de 13 años de edad, Axel Miranda Ramos, ya ha sido observado por los buscadores de talento.