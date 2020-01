Abusa de menores pero no tendrá castigo

CIUDAD DE MÉXICO.

No obstante, las sanciones jurídicas tendrán que esperar, debido a que prescribieron los delitos que cometió. "No puede ejercer el sacerdocio, ni de manera pública, ni privada, es decir, ya no es sacerdote", explicó Pablo Pérez de la Vega, vocero de la Congregación. Aunque en mayo pasado fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo por el abuso de al menos seis niñas, entre 1991 y 1993 en Cancún, el ahora ex sacerdote no será castigado penalmente.

También se acreditaron abusos contra menores en el Instituto Cumbres, Lomas, en la Ciudad de México, en 1990. "El problema es que el delito está prescrito, las autoridades civiles no pueden actuar por este motivo", dijo el vocero. Al respecto, el ex sacerdote Alberto Athié exigió que los sacerdotes abusadores sean castigados por la vía legal, y llamó a descongelar iniciativas en el Congreso donde se establece la no prescripción de estos delitos.