"Aburridos en casa, pero no arriesgando", la regla de la familia de Sofía Vergara

CIUDAD DE MÉXICO.- "Aburridos en casa, pero no arriesgando", dice la actriz y conductora colombiana.

Pude dejar de trabajar varios meses y tuve ese lujo, mucha gente cuando no sabíamos qué era esto (Covid-19) tenía que arriesgarse y salir a mantenerse* Sofía Vergara, actriz

"Pude dejar de trabajar varios meses y tuve ese lujo, mucha gente cuando no sabíamos qué era esto (Covid-19) tenía que arriesgarse y salir a mantenerse", en busca de sustento diario para el hogar, cuenta.

En ese momento la actriz de "Modern family" estaba haciendo audiciones para el reality "America's Got Talent", estrenado este año por la cadena estadounidense ABC y que busca talentos para el canto, el humor, la magia y la actuación.

Y todo se detuvo. En cada sesión llegó a haber cientas de personas y la condiciones sanitaria no lo permitían. Logró hacer algo desde casa, pero aguardó paciente hasta que la producción logró retomar la temporada y concluirla.

"No podíamos llegar al set y tener la interacción humana, era cada quien estar encerrado en su tráiler, nadie podía acercarse, no había vacuna y nos testeaban cada dos días. Fue difícil, pero nos comenzamos a sentir mejor cuando se logró hacer todo", recuerda.

Pero durante este último año y medio también estuvo pendiente de "Koati", película de animación en donde no solamente presta su voz a una serpiente villana, sino que es también productora.

El largometraje dirigido por el mexicano Rodrigo Pérez-Castro y la música de Marc Anthony, se estrenó ayer en la plataforma streaming de Blim, mientras que el mes pasado lo hizo en cines de EU.

En las voces también se encuentran Adriana Barraza, en la de un ave quetzal y Evaluna Montaner en el de una mariposa.

"Koati" se sitúa en una imaginaria selvática Tierra de Xo, con un grupo de animales intentando combatir a un enemigo mucho más grande que ellos, para defender su lugar de vida.

"El personaje era perfecto para mí, quería ser una serpiente mala, pero que tenía bastante comedia en todas las cosas que ella hacía. No es mala mala. Tuvimos un grupo de producción que llevó años haciendo esta película, no fue que pasó de un día para otro. Es recrear la vida de los animales, la flora, la fauna que el mundo realmente no ha visto, una oportunidad linda para hacer esto y que sea hecho por latinos para todo el mundo", considera Vergara.