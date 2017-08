Abundan ‘coyotes’ enRelaciones Exteriores

Matamoros, Tam.

Pese a los reiterados llamados a los solicitantes de pasaportes para que eviten utilizar los servicios de “gestores” que se encuentran en las cercanías de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estos persisten y sólo engañan a la gente y además, les cobran.

David González Serna, titular de esta dependencia en Matamoros asegura que esta es una situación que no han podido desterrar porque no tienen la competencia para actuar en contra de los “coyotes”, pese a que se siguen recibiendo algunas quejas o buen, los ciudadanos que llegan a solicitar su pasaporte en la creencia que han cumplido con todos los requisitos, se encuentran con que no es así.

Lo que sí podemos hacer, asegura, “y de hecho desde que asumimos esta responsabilidad, hemos estado recomendando a la gente que no utilicen esta clase de servicios y que se acerquen a la oficina de la Secretaría en donde se les proporciona toda la información y asesoría que requieran para que no tengan problema alguno al hacer su trámite de solicitud de pasaporte mexicano”.

Con la ventaja además de que en la Oficina de Enlace no se les cobra por nada, aparte de los costos que implica el pasaporte que expide la SER.

Se mantiene la demanda

>David González Serna informó también que pese a que la semana pasada terminó la temporada vacacional de Verano, la demanda de pasaportes en esta ciudad se mantiene casi estable.

Seguimos, dijo, “expidiendo entre 70 y 80 pasaportes diarios, pero hay capacidad para atender el doble de solicitudes, todo depende del movimiento que se registre en los sistemas de cómputo para citas”.