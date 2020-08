Abundan moscos ajenos al dengue

Matamoros, Tam.- Luego de las lluvias que dejo el huracán Hanna, la proliferación de zancudos se disparó en los diferentes sectores, sin embargo la Secretaría de Salud asegura que no forman parte de los insectos transmisores del dengue.

Con cinco casos confirmados de esta enfermedad y 200 probables, en la Tercera Jurisdicción Sanitaria no hay temor porque aumenten los casos, considerando que los moscos que en estos momentos son molestos para la comunidad, no se han creado en agua limpia y como consecuencia no son de riesgo.

El coordinador de Medicina Preventiva de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Monserrato García Viveros, señaló que al zancudo que se está viendo en las diferentes colonias de Matamoros se le denomina culex, que no son los transmisores de dengue, pero sí resultan muy molestos para la comunidad en general.

Destacó que estos moscos suelen tardar una semana en reproducirse después de las lluvias y lo hacen en charcos sucios, por lo que ya se cumplió ese tiempo y es por eso que en estos momentos se ve una presencia importante de estos moscos en todas las colonias.

Recordó que a los zancudos que trasmiten el dengue se les denomina Aedes Aegypti y prefieren el agua limpia, es decir, si en los patios de las casas hay recipientes con agua es necesario tirarla ya que ese es un potencial para la reproducción de dichos moscos.

"Nosotros los 365 días del año tenemos una programación de colonias para la fumigación, sin embargo en estos momentos se están intensificando y entrando en aquellos sectores que tuvieron serios problemas de inundaciones que es en donde más pueden hacer presencia los zancudos culex", dijo.