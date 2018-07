Abundan aguas negras la ciudad

En la colonia Delicias no tan sólo hay vecinos que se quejan porque la calle Adriana entre Puerto España y Aidé está inundada de aguas negras sino también hay aquellos que están inconformes porque en la Blanca, del mismo sector, ocurre lo mismo.

Ante tal situación, la gente no tan sólo pide la intervención de la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) sino también de Obras Públicas para que busquen una solución adecuada al problema que data desde hace varios años.

Una ama de casa de nombre Karina quien no dio más detalles de su identidad, dijo que es cierto que en la calle Torreón, se presentó una situación similar pero afortunadamente ya le dieron solución.

Allá era más grave el problema, pero aún cuando el que enfrentan en la Adriana es de menor dimensión, también es algo que deben atender quienes tienen la obligación de hacerlo, comentó la madre de familia.

Un hombre que vive en la calle Blanca piensa que las lagunas de aguas negras que padecen en esa arteria, difícilmente será resuelta porque es agua que brota de la tierra porque la laguna La Escondida está a muy corta distancia de Las Delicias.

Sin embargo en ambos casos se genera inconformidad entre quienes resultan afectados y que dicen que no eso no es nuevo, ya tiene años pero desafortunadamente las autoridades no van al lugar por lo menos para saber qué acciones debieran tomar para darle tranquilidad a los vecinos, pues con el calor, el hedor que despiden las residuales se incrementa generando malestar entre chicos, jóvenes y adultos.

Creen algunos residentes que tal vez la solución sería instalar un contenedor en un lugar estratégico del sector en donde se depositarían las aguas estancadas para posteriormente ser trasladadas a otro sitio donde no representen un riesgo para la salud de las personas.