Abuelo a cargo de su carrera

Ciudad de México

Hace un mes el hijo de Alejandro Fernández debutó en su faceta como cantante de ranchero y tras pocas semanas en la industria del entretenimiento tiene muy claro dos cosas: su abuelo Vicente es quien llevará su carrera y no desea cantar nada que no sea ranchero.

Alex Fernández Jr. confesó en entrevista que su abuelo fue quien tuvo la idea de lanzarlo como cantante ya que aunque a él siempre le ha gustado la música, no tenía claro si quería dedicarse o no a los escenarios.

"Gracias a mi abuelo es que yo empecé en la carrera musical, él fue quien decidió que me iba a lanzar como cantante, él es quien ha llevado el control de toda mi carrera y es quien me maneja y así seguirá siendo porque no hay nadie mejor que él que conozca esta industria", detalló Alex.

El cantante quien hace tres semanas lanzó el video de su tema "Te amaré" confesó que aunque es joven a él siempre le ha gustado la música ranchera por encima de otros géneros, incluso reveló que el trabajo de su padre le gusta más con mariachi que con la música pop.

Entre los múltiples consejos que su abuelo le ha dado, el joven de 24 años añadió que Vicente siempre le ha aconsejado siempre tener los pies en la tierra y nunca desubicarse.

"Me ha dicho que debo de ser siempre humilde, estar agradecido con el público, no descuidar a la familia y siempre estar al pendiente del trabajo y el público", dijo.