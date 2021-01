Abuelito pide apoyo al gobierno federal

Aseguró que en repetidas ocasiones se ha entrevistado con los servidores de la nación para preguntarles que por que no le está llegando la ayuda del programa federal.

Indicó que durante poco más de un año, los servidores de la nación le han dicho que la ayuda no le llega por que existe un error en el sistema, que a la fecha no se ha podido arreglar.

"Tengo 70 años de edad y vivo en una casa humilde, desde el mes de septiembre del 2019 me quitaron mi pensión de adulto mayor, desde ese entonces he entregado papelería una y otra vez y no he tenido una respuesta positiva a mis demandas", aseguró Don Guadalupe.

Agregó que "esta última vez que pregunte me dijeron que estaba capturado en proceso en México, yo solamente quiero saber el motivo de porque me quitaron la ayuda, apoyo que en verdad necesito no tengo ningún apoyo económico".

Cabe destacar que los beneficiarios de este programa social son localizados por los servidores de la nación para incorporarlos, darlos de alta o resolver cualquier problema que se presente.