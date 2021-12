Abuelito cambia sus plantas por despensa

"La gente no quería comprar y yo tengo la presión de llevar dinero a casa, somos siete, tengo también nietas, entonces viendo la necesidad quise poner el letrero para que así la gente mejor me pague con productos como botellas de aceite, papel sanitario, jabón, arroz, frijol, lo que sea para solventar", comentó en exclusiva a EL MAÑANA.

A Torres lo acompaña su hijo, que también promociona las plantas, como palmas para interiores, exteriores con colores llamativos y pinos, que poseen un olor característico a limón.

Ante la carencia de efectivo, los métodos de pago que aceptan son arroz, frijol, enlatados, botellas de aceite, azúcar, sanitarios, jabón, y otros, que sirvan para llevar a su familia en su natal Veracruz. "Yo les digo, la planta cuesta 80 o 100 pesos y ya si ellos quieren darme el dinero pues esta bien, pero sino si me quieren dar despensa lo acepto, porque a final de cuentas el dinero que yo saque de esto lo uso para comprar artículos para mi casa, he estado en otras ciudades del país y aquí en Reynosa apenas inicié a vender el lunes, espero estar toda esta semana", comentó.

El puesto de árboles se colocó justo en los laterales del Bulevar del maestro con Fuente de Diana, de acuerdo a Ambrosio la venta estará de 10:00 a 19:00 horas hasta que la mercancía se termine. "Le pido su apoyo a toda la gente de Reynosa para terminar con mis plantas, tengo mucha necesidad y ganas de salir adelanté yo antes de esto me dedicaba a la construcción pero con la pandemia ya no me ocuparon".

A cambio de una planta o arbolito, Ambrosio acepta despensa, artículos sanitarios y de la canasta básica.