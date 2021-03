Abuelita clama por su nieto

La mujer dijo llamarse Rosa Trinidad Damián de 35 años de edad, misma que tiene su domicilio en la calle Primera Privada del Vigía en la colonia La Barra de esta ciudad.

Dijo que su hija Arlet Berenice Avelinio Trinidad de 21 años de edad, procreó a un bebé hace 4 años, a quien registró como madre soltera, con el nombre de Alfredo, sin embargo poco se ha hecho cargo de él.

Indica que hace poco más de siete meses, su hija se fue de la casa sin avisar, siguiendo a su pareja sentimental con la que se encuentra ahora, abandonando al pequeño Alfredo, por lo que la abuela se hizo cargo por completo de él.

Explicó que acudió a la Procuraduría de la Defensa del Menor, a poner un escrito en el que aclaraba que ella se estaba haciendo cargo de su nieto.

Aunque batallaba para su manutención, las cosas estaban bien, hasta que su hija regresó con el elemento de la Guardia Nacional de nombre Jorge de Jesús "R", llevándose al niño a quien maltratan físicamente.

Dijo que hace unos días fue a buscar a su nieto e hija la casa del papá de la muchacha, encontrando al niño con un moretón en la cara, además de lesiones en los brazos, por lo que le pidió que se lo dejara, ella se negó y se fue del lugar sin que desde entonces sepa algo de ellos.

LA FISCALÍA IGNORA SU CASO

Comentó que acudió a la procuraduría en la esquina de las calles Haití y Allende en Ciudad Madero, pero le salen con la incoherencia que tienen que tener un domicilio de la acusada para ir a dejarle notificaciones, por lo que no le recibieron su denuncia.

Muy molesta señaló que es inconcebible que las autoridades no actúen ante un evidente caso de maltrato infantil y que sobre todo no quieran ni siquiera investigar, pidiendo un domicilio como para no batallar en encontrar a su nieto.

Dijo que ella es la que ha estado investigando sobre el paradero de su hija y el otro tipo, porque teme por la salud, integridad y seguridad de su nieto, porque las autoridades la han ignorado.