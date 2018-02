Abuela del bebé asesinado en Chimalhuacán pide justicia

La mujer relató que el menor, identificado como Marduk Azazel, de 8 meses, fue procreado por Leticia y su ex pareja, quien es el fundador de la iglesia satanista en la Ciudad de México, pero se separaron y actualmente su hija tenía una relación con Dorian, un tatuador.

"Lo que quiero para mi nieto es justicia y quiero ver a este tipo tras las rejas y si algo mi hija permitió que le hicieran, también quiero justicia, porque no se vale. Era mi niño, tenía 8 meses", exigió Grimalda.

El asesinato ocurrió la mañana del lunes 29 de enero.

"Como a las 11:00 de la mañana (del lunes) sentía que algo me faltaba, ellos tenían la puerta cerrada. En eso sale el tipo este (Dorian), que yo no tenía ninguna comunicación con él, a mí no me caía bien el tipo, tenía como tres o cuatro semanas que mi hija lo ingresó a casa", contó la mujer.

"Vi la puerta de su recámara abierta, entré y fui a ver la cuna del bebé, saqué una sábana y una cobija, encontré al bebé y estaba boca abajo, lo levanté y le dije a mi hija: 'Pendeja, ¿qué hicieron con el niño? ¿Qué pasó? El niño está muerto, quién lo acostó', y me dice: 'Fue Dorian'".

La abuela de inmediato salió a la calle a pedir ayuda y un vecino la llevó hasta el Hospital General de Chimalhuacán, donde los médicos detectaron que el menor llevaba varias horas de muerto, por lo que notificaron al Ministerio Público.

Ayer jueves, Leticia fue vinculada a proceso durante una audiencia en los Juzgados de Control de Nezahualcóyotl. Ahí, el juez dio un plazo de un mes para el cierre de la investigación.