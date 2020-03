Abucheos, revueltas y botellazos

C

uando están sobre el escenario, iluminados por los focos, los músicos parecen deidades intocables. Seres superiores ajenos que han bajado durante un rato para compartir sus dones con multitudes anónimas. Pero lo cierto es que, aunque no lo parezca cuando acaparan toda nuestra atención, son tan mortales como cualquiera. Y de hecho, en ocasiones, el público pasa súbitamente de la adoración al odio por los motivos más insospechados.

U2 en Barcelona en 1997

Durante la gira Popmart de 1997, el guitarrista The Edge se convertía en protagonista durante el momento karaoke en el que cantaba una canción con la letra en la pantalla gigante. Un momento por lo general divertido, en el que el público cantó durante el tour clásicos como Daydream Believer, Suspicious minds o Sugar. Sin embargo, en Barcelona alguien aconsejó mal al grupo y The Edge entonó La Macarena ante un Estadio Olímpico que no le vio la gracia al asunto.

Pearl Jam en Nueva York en 2003

Pearl Jam cruzaron la delgada línea roja para muchos de sus seguidores en 2003 con la canción Bu$hleaguer, que criticaba abiertamente al presidente republicano George W. Bush. Habían pasado solo un par de años desde el ataque a las Torres Gemelas y Estados Unidos se encontraba en plena guerra contra el terrorismo en Afganistán e Irák, por lo que era previsible que alguien se ofendiera cuando en sus conciertos Eddie Vedder colocaba una máscara del presidente Bush sobre el pie de micro, como si hubiera sido decapitado.

Guns N´ Roses en Dublín en 2010

Si hay alguien que a lo largo de los años haya mantenido una relación tirante con su público ese sin duda es Axl Rose. Porque aunque desde que Slash y Duff regresaron al grupo muestra una puntualidad exquisita, eso no fue ni mucho menos así en el pasado, pues el vocalista hizo gala reiteradamente de un desprecio absoluto el cumplimiento de los horarios fijados.

Eso lo ha sufrido el público español en varias ocasiones, siendo la más recordada la de 2006 cuando en Madrid el cantante apareció dos horas tarde sobre las tablas.

Coldplay en Barcelona en 2009

Vale que no fue culpa de los músicos, pero no es menos cierto que el concierto de Coldplay en 2009 en el estadio Olímpico de Barcelona es recordado por el descontento de parte de los asistentes. Porque cuando la tecnología se empeña en sabotear un macroconcierto, lo destruye con saña. Eso lo saben bien los 55.000 asistentes al mencionado concierto, que tuvieron que soportar problemas de sonido constantes, derivados de un erróneo cálculo de las condiciones del lugar, que dejaba algunas zonas en relativo silencio.

Madonna en Bucarest

en 2009

Cuando la gente asiste a un concierto de pop, quiere disfrutar de música pop. Y ya. Eso lo sabe perfectamente Madonna, pero en agosto de 2009 en Bucarest no se pudo contener y soltó un largo discurso para condenar la discriminación hacia los gitanos en Rumanía.

"Cochabamba, estuve horrible. Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo, ni podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana. La verdadera pesadilla que es ´no tener buenas sensaciones en el escenario´.

Red Hot Chili Peppers en Ohio en 2017

No está muy claro si el batería Chad Smith es un temerario o un cachondo. De hecho, en su caso en particular, es especialmente difícil diferenciar tales extremos. Más aún si al término de un concierto de Red Hot Chili Peppers, le da por enfadar premeditadamente al público.

Eso hizo en mayo de 2017 en Columbus (Ohio) al cantar la ´canción de guerra´ del equipo de fútbol americano del Estado rival. El de la Universidad de Michigan, concretamente, un viejo himno que data del siglo XIX y se titula The Victors.