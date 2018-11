Abucheos, premios y más

Las Vegas, Nevada

Jorge Drexler se alzó anoche con tres Latin Grammy, incluyendo a canción y grabación del año, en una ceremonia en la que resonaron los mensajes de unidad y de justicia.

La sensación española Rosalía superó a astros de la música urbana que incluyen J Balvin y Daddy Yankee y se alzó con el Latin Grammy a la mejor fusión/interpretación urbana por "Malamente". El éxito de flamenco y trap, que le mereció cinco nominaciones, también se llevó el honor a la mejor canción alternativa.

Momentos después Karol G se alzó con el codiciado premio al mejor artista nuevo.

La ceremonia de los Latin Grammy, con Ana de la Reguera y Carlos Rivera como anfitriones, comenzó con Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny interpretando su picante éxito "Esto está rico" en un número lleno de luces, bailarinas y fuegos pirotécnicos.

En diversos momentos, hubo artistas que aludieron a la inmigración y la violencia en distintos países de la región.

HONORES A MANÁ

La banda mexicana Maná, honrada en la víspera como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, recibió el honor de manos de Miguel Bosé tras tocar un popurrí de "En el muelle de San Blás", "Labios compartidos" y "Clavado en un bar".

"Seguiremos luchando por los derechos de los migrantes que han hecho grande a este país; en el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que este país sea tan grande como es. Lucharemos por la madre tierra, lucharemos por los derechos de la mujer y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma", dijo el vocalista de la agrupación, Fher Olvera.

LE SILBAN A "EL SOL"

El premio al álbum del año, presentado por Thalía, fue para "¡México por siempre!" de Luis Miguel, quien no estuvo presente. Ante los abucheos y silbidos del público por la ausencia del Sol de México, la popular cantante y actriz logró apaciguar a los presentes con su picardía característica.

Maluma se impuso en la categoría de mejor álbum vocal pop contemporáneo por "F.A.M.E."

J Balvin, quien encabezaba este año la lista de candidatos con ocho candidaturas, sí se llevó uno de los premios de la noche: el de mejor álbum de música urbana por "Vibras".

Horas antes, en la llamada Premiere del Latin Grammy, fueron premiados cantautores que incluyeron a Natalia Lafourcade, Fito Páez, Carlos Vives y Aterciopelados. Y, en un momento histórico, una músico venezolana se consagró como productor del año.

ESPECTACULARES

Tanto Balvin como Rosalía cantaron en la ceremonia, Balvin primero "Vibras" y "Ambiente" con Carla Morrison y luego "X" con Nicky Jam y Rosalía "Malamente" .

Entre otros números musicales de la gala, Carlos Vives interpretó "Hoy tengo tiempo" con Monsieur Periné, Ozuna un medley de "Farsante" y "Única", Bad Bunny "Sensualidad", "Chambea" y "Soy peor", Pablo Alborán "No vaya a ser", Karol G "Mi cama" y Sebastián Yatra que interpretó con la cantante estadounidense Halsey "My Only One", "No hay nadie" y "Without Me".