Absurda propuesta de eliminar reparto

De absurda fue calificada la propuesta hecha por representantes del sector patronal en el país en cuanto a reducir y de ser posible eliminar el reparto de utilidades que se distribuye entre los trabajadores de las empresas.

"Esa actitud mostrada por quienes hacen ese planteamiento, es poco comprometida con la clase trabajadora que les da dinero a ganar con la faena que realizan sus empleados", dijo Juan Salvador Portillo, secretario de Organización en la Federación de Trabajadores de Reynosa (FTR).

La referida medida que pretenden se les autorice en el Congreso de la Unión, va en detrimento de la economía de los trabajadores y por tanto "no creo que vayan a estar de acuerdo la mayoría de los diputados federales y senadores de la República".

La propuesta hecha pública por los patrones, es de que se baje de 10 por ciento a tres el reparto de las utilidades que obtienen las empresas o de ser posible lograr la eliminación de dicha prestación a la que tiene derecho todo trabajador desde que se creó la constitución política de Estados Unidos Mexicanos de 1917, indicó el entrevistado.

Señaló que de por sí a algunos sectores laborales no les alcanza con lo que ganan para mantener a sus familias y sin reparto de ganancias, pues les va a ir peor y eso no puede ser posible por lo que exhortó a quienes deberán analizar el tema, a no caer en el juego de quienes quieren empobrecer aún más a los trabajadores.