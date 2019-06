Abstención no es alentadora: PML

NOTICIAS RELACIONADAS Gana abstención jornada electoral

Ciudad de México.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que los índices de abstencionismo registrados en el proceso electoral en seis entidades celebrados anteayer no son alentadores y recuerdan las cifras del antiguo régimen.

En su cuenta de Twitter, el diputado de Morena dijo que la cuarta transformación necesita no sólo plazas llenas sino urnas llenas.

Muñoz Ledo recordó que el abstencionismo registrado en los comicios de Puebla, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes fue del 77 por ciento.

"No debemos arrumbar la escopeta del sufragio. Los datos de la jornada electoral no son alentadores para la democracia mexicana. 77% de abstención es demasiado. Y recuerda las cifras del antiguo régimen. Necesitamos no solamente plazas llenas sino urnas llenas. La 4T las necesita", escribió.

El vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Marco Antonio Adame, atribuyó los bajos niveles de participación al desencanto democrático.

El panista consideró que se necesita la participación ciudadana para exigir buenos gobiernos.

"Hay desencanto democrático. México necesita urnas llenas de votos libres y participación ciudadana activa para exigir buenos gobiernos y colaborar en la construcción de la paz con justicia y libertad", posteó en su cuenta de Twitter