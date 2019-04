Abrogará AMLO reforma si no logran tener acuerdo

Hopelchén, Camp.

En caso de que el Congreso de la Unión no alcance un acuerdo sobre las modificaciones a la reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que emitirá un decreto para abrogarla.

El mandatario federal sostuvo que todavía hay presiones de algunos grupos que buscan conservar sus privilegios, pero adelantó que mediante el decreto dejaría sin efecto la "mal llamada" reforma educativa, en tanto se aprueba una nueva.

De visita en este municipio campechano destacó que en la propuesta que envió su gobierno se elimina la evaluación a los maestros, lo que calificó de una disposición hecha "con saña", y que ahora será opcional, pues de lo contrario tendría que ser obligatoria para los presidentes, alcaldes y legisladores.

Sin embargo, López Obrador dejó en claro que lo único que no van a manejar los líderes magisteriales, es la administración de las plazas "porque eso se acaba; para el que quiere negociar plazas, ese mercado de plazas ya se acabó", enfatizó.

Asimismo reiteró que la nómina para pagar a los maestros se va a federalizar, por lo que ya no será distribuida ni por el gobierno estatal ni por los líderes gremiales "para que no le falle el pago a los maestros y para que no haya desvío de recursos, para acabar con la corrupción en general".

El Ejecutivo aseveró que ya no habrá más rechazo a los egresados de las escuelas normales. "No va a pasar eso, no se van a cerrar las normales, al contrario, se van a abrir las que cerraron estos corruptos. El que salga de la normal va a tener preferencia para tener su plaza de maestros".

Ante la persistencia de los abucheos a gobernadores en sus actos, que esta ocasión fueron para Alejandro Moreno Cárdenas, llamó de nuevo a la unidad pues "no ganamos nada con estar de pleitistos", aunque señaló que cada quien tiene la libertad de expresarse.

Para comparar otros actos, el presidente López Obrador dijo a los asistentes a la entrega de Programas Integrales de Bienestar que los iba a provocar, que les iba a "picar la cresta", al revelarles que en sus actos de Yucatán, la gente fue respetuosa del gobernador.

"Aunque tengamos diferencias vamos a respetarnos todos", apuntó al tiempo que pidió respeto también para la comunidad menonita, que tiene presencia desde hace más de 20 años de esta región del país.

"A los menonitas hay que respetarlos y que ellos también respeten a las comunidades originarias porque nos respetamos, no debemos rechazar a nadie", expresó ante los habitantes de esta entidad que asistieron al campo de béisbol de esta localidad.

Recordó que la Biblia dice que no se debe maltratar a los extranjeros, sino que "debemos ser respetuosos, actuar pensando en el amor al prójimo", aunque reconoció que en el pasado le gustaba el pelito "con los grandotes", pero ahora su pelea es contra la corrupción.

A su vez, luego de los abucheos y rechiflas que recibió de parte de algunos asistentes, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, aseveró: "a nosotros los gritos y sombrerazos no nos asustan", y recordó que la elección quedó atrás y ahora es tiempo de trabajar juntos por el país, sin colores partidistas y en coordinación con el gobierno federal.

Apoya Trump, proyecto de Tren Maya

>El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesta a invertir y a ayudar a construir el Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más importante para el sureste mexicano.

>"Ayer tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el Secretario de Comercio de Estados Unidos -Wilbur Ross-y me transmitió un mensaje del presidente Trump de que está dispuesto a invertir y ayudar", indicó.