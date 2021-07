Abrirían en vacaciones los parques turísticos

"Ahorita están abiertos, hubo una confusión en el tema y se pensaba que estaban cerrados, no está en el decreto la prohibición de este tipo de actividades, habrá que ver qué dice el nuevo decreto; le ha ayudado a la ciudad, está más madura con el tema de la pandemia, las mismas familias cuando saben que un lugar va a estar muy concurrido toman la determinación de no bajarse o irse a otro lugar".

Cabe mencionar que en el pasado período vacacional de Semana Mayor se permitió el acceso a un promedio de entre mil 800 y dos mil personas al parque los Troncones mientras que para el mirador en Altas Cumbres se tuvo un promedio de 600 personas durante los fines de semana, esto con restricciones en cuanto a aforo en ambos lugares según los protocolos señalados por la Secretaría de Salud y COEPRIS.

Otros sitios recreativos como el parque y zoológico Tamatán no han confirmado su operación durante el período vacacional, mientras que el Libre Diecisiete (los domingos) fue suspendido por el Ayuntamiento hasta en tanto no disminuya la frecuencia de contagios de la localidad, "no sabemos que vaya a pasar con el nuevo decreto, por lo pronto están abiertas para el público", será el jueves cuando será publicado el decreto gubernamental para las dos semanas que comprenden el período vacacional.

No obstante, el Ayuntamiento en colaboración con COEPRIS llevará a cabo la promoción de las medidas sanitarias para ayudar a reducir los contagios de la Covid-19, "las recomendaciones como el uso de geles, cubrebocas, si están viendo que es muy concurrido ir a otro lugar a estar con la familia; bajar el tema de consumo de alcohol, se han estado haciendo los recorridos por parte de las autoridades de inspectores fiscales tanto del Estado como del Municipio", puntualizó Saavedra Terán.