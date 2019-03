Abrirán opción ´X´ para pasajeros de aerolíneas

Washington, D.C.

Las principales aerolíneas de Estados Unidos acordaron poner fin a la práctica de obligar a los pasajeros a elegir entre "hombre" o "mujer" en los formularios de reserva de vuelo, al incluir otras opciones de género como "no especificado" y "no revelado".

La medida, que entrará en vigencia el póximo 1 de junio, fue recibido con beneplácito por activistas de los derechos humanos y la comunidad LGBT en Estados Unidos.

En un comunicado, el Centro Nacional para la Igualdad de Transgéneros (NCTE) destacó la medida por agregar opciones de género que reflejen la diversidad de sus pasajeros.

Por su parte, Beck Bailey, de Human Rights Association, señaló en declaraciones al diario The New York Times que esta medida beneficia a las llamadas personas no binarias, a fin de que no tengan que enfrentar contratiempos por la diferencia entre su identificación personal y su boleto de abordaje.

Las aerolíneas estadunidenses valoran una cultura de diversidad e inclusión, indicó la asociación comercial Airlines for America (A4A) sobre la nueva norma acordada con la International Air Transport Association (IATA).

"Trabajamos arduamente todos los días para satisfacer las necesidades de todos los viajeros, al tiempo que ofrecemos una experiencia de vuelo segura y placentera", señaló A4A.