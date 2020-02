Abrirán diálogo con feministas

El reclamo que tienen es justificado, la violencia contra la mujer es algo que no podemos permitir ni debemos pasar por alto.¨ Denya Berenice Murillo, regidora, igualdad de género

En los próximos días se buscará crear una mesa de diálogo entre las autoridades municipales y los grupos feministas de la región con el objetivo de crear protocolos de actuación, así como de respuesta en casos de violencia de género.

Denya Berenice Murillo, encargada de la comisión de igualdad de género ante cabildo, mencionó: "Vamos a ponernos en contacto con ellas, porque el reclamo que tienen es justificado, la violencia contra la mujer es algo que no podemos permitir ni debemos pasar por alto, hemos visto que en esta frontera las feministas han estado muy activas, las apoyamos porque están defendiendo sus derechos".

Hasta el momento se han creado dos agrupaciones feministas locales que promueven la igualdad de género, el freno a la violencia, el acoso y a los feminicidios.

Berenice Murillo lamentó que las estadísticas de Tamaulipas no coincidan con la realidad. "No hay datos que nos permitan evidenciar cómo nos afecta la violencia de género en Reynosa, existen estimados generales en Tamaulipas, por lo que nosotros hemos pedido números a la Procuraduría, a los Centros de Justicia pero no hemos obtenido respuesta, lo único que sabemos es cuántas han llegado al instituto municipal, pero esperemos que pronto se nos informe para dimensional y crear un plan", puntualizó.

Por su parte, la comisión de derechos humanos también ha mostrado su apoyo ante una mesa de dialogo con las feministas.