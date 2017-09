Abrirá Maduro Consejo de DH de ONU

Así lo confirmó a REFORMA Rolando Gómez, el portavoz del Consejo de Derechos Humanos, máximo órgano de la ONU que vela por la protección de los derechos humanos en el mundo.



"Acabamos de recibir una nota del Gobierno de Venezuela. (El Presidente Maduro) se dirigirá al Consejo el lunes, todavía no se confirma la hora", indicó sin dar más explicaciones.



De acuerdo a las reglas del Consejo, es privilegio de los Mandatarios o de los altos funcionarios de los países que son miembros inaugurar las sesiones.



El Consejo inicia su sesión de otoño en septiembre y entre otras cosas se discutirán informes sobre las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, así como otras situaciones como la de Siria, Yemen, Sudán del Sur y el colectivo Rojingha en Myanmar, entre otros temas.



El Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 miembros que son elegidos por países de su misma región geográfica y la membresía de tres años se va rotando.



Eso explica que países con pobre récord en derechos humanos como la propia Venezuela, Burundi, Arabia Saudita, Qatar o China sean miembros del organismo al haber sido elegidos por sus "amigos o aliados".



Otros miembros del Consejo de América Latina son Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá y Estados Unidos.



A ojos de corresponsales y periodistas consultados que siguen de cerca la situación en el país, la movida de Maduro es un paso "cínico" que quizá busque desprestigiar el reciente informe publicado por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en el que condena una política de represión en el país y demanda la entrada de su personal en Venezuela.



Además, de acuerdo a otras fuentes cercanas al organismo que prefieren anonimato, la visita del Mandatario, que suele ser acompañado por una nutrida delegación, es un insulto para el pueblo venezolano dada la precaria situación económica que vive el país, la represión violenta en manifestaciones, los atentados contra la libertad de expresión, la crisis alimentaria y la escasez de medicamentos.



Por otra parte, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien calificó de dictadura al Gobierno de Maduro, se reunió hoy en París con miembros de la Oposición venezolana.



Entre ellos se encontraba el presidente del Congreso Julio Borges y el vicepresidente Freddy Guevara, quien representa los intereses del líder de la Oposición Leopoldo López que se encuentra en arresto domiciliario, y de su esposa, Lilian Tintori.



Tintori no pudo asistir a la reunión porque el Gobierno de Caracas confiscó su pasaporte y no le permitió la salida.



Se esperaba que la mujer de López también visitaría otras ciudades europeas, entre ellas Ginebra.