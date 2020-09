´Abrirá' batalla

Los abogados de Britney Spears presentaron documentos legales donde se oponen al intento de Jamie Spears, padre de la cantante, de hacer la batalla por la tutela en privado.

La cantante de "Toxic" argumentó en los documentos que sus hijos no tienen problemas médicos o delicados que deban protegerse, por lo que las audiencias futuras no tienen que estar protegidas del público, informó Page Six.

"La propia Britney se opone vehementemente a este esfuerzo de su padre para mantener su lucha legal escondida en el armario como un secreto familiar", afirmó el abogado en los documentos.

Los documentos también aluden al movimiento #FreeBritney, que afirma que Jamie ha tomado el control de sus activos.

"Lejos de ser una teoría de la conspiración o una 'broma' como James supuestamente dijo a los medios, en gran parte este escrutinio es un resultado razonable e incluso predecible del uso agresivo del procedimiento de hacer privada la batalla legal por parte de James a lo largo de los años y minimizar la cantidad de información significativa puesta a disposición del público", señalan los documentos.