Abren Sésamo a títere asiático

UNA AMIGA MÁS

"Ji-Young es una valiente niña a la que le encanta tocar su guitarra eléctrica y siempre está dispuesta a tocar una canción con sus amigos en Plaza Sésamo. A Ji-Young también le encanta jugar al futbol y rodar por la calle en su patineta", se explica en la biografía oficial del personaje.

"Ella es extremadamente cercana a su familia y está orgullosa de su herencia coreana. Le encanta tocar música con su abuela y cocinar su comida favorita: Tteok-bokki. Su familia cena junta en la mesa de la cocina todas las noches, charlando tanto en coreano como en inglés".

Plaza Sésamo también anunció la producción de un nuevo especial de televisión que celebrará la diversidad de la comunidad asiática y de las islas del Pacífico, el cual será lanzado el Día de Acción de Gracias.

FAMOSOS INVITADOS

See Us Coming Together: A Sesame Street Special contará con invitados famosos, como la estrella de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Simu Liu; la presentadora de Top Chef, Padma Lakshmi; la actriz de To All the Boys I´ve Loved Before, Anna Cathcart; la leyenda de los cómics, el escritor Jim Lee; la chef Melissa King y la estrella del tenis, Naomi Osaka.

Este programa especial estará disponible para verse en Estados Unidos por HBO Max, PBS Kids, y el canal de Plaza Sésamo en YouTube, Facebook e Instagram.

Alan Muraoka, director del especial, enalteció el gran poder que tiene en la sociedad el hecho de que los niños se vean reflejados en pantalla con personas iguales a ellos.

"No podemos esperar a que las familias conozcan a Ji-Young, en esta temporada especial y en las futuras temporadas de Plaza Sésamo, y celebren a algunas de las personas asiáticas e isleñas del Pacífico en nuestro vecindario".