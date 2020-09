Abren puertas a mexicanos

El talento mexicano será prioridad en la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Así lo decidieron los presidentes de los clubes del circuito de invierno, que llegaron a un acuerdo para reducir de 6 a 3 el número de plazas para extranjeros en cada novena, con lo que pretenden aprovechar la disponibilidad de los tricolores que quedaron fuera de acción tras la cancelación de la Liga Mexicana de Beisbol.

Más que afectar a los peloteros extranjeros, la medida busca abrirle las puertas a los beisbolistas tricolores que pueden aportar su talento al circuito.

Durante años, la Liga Mexicana del Pacífico ha contado con innumerables extranjeros de calidad, como ligamayoristas, prospectos o ex ligamayoristas, que han contribuido al espectáculo que se brinda en cada uno de los parques de las 10 franquicias que integran el circuito, por lo que la reducción de plazas no impedirá disfrutar de un selecto grupo de refuerzos no mexicanos.

Pese a que aún faltan un mes para que se escuche el "Play ball" en la LMP, su presidente, Omar Canizales, ya reafirmó el compromiso de realizar la temporada pese a la pandemia de Covid-19.

"Hemos llegado a la conclusión, por la importancia que representa para el beisbol mexicano, para las familias y la sociedad, que jugaremos la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

"Los dueños han sacado el pecho para ser responsables, y a pesar de la incertidumbre que representa esta pandemia, se refrenda el compromiso con jugadores, cuerpo técnico y muchas personas que trabajan dentro del beisbol. Se ha decidido arrancar en octubre con la temporada", aseguró Canizales.

Hasta el momento, son pocos los equipos que dieron a conocer a los tres peloteros no nacidos en México, aunque probablemente la mayoría de ellos conservará la base del año pasado