Abren ópticas del centro de a poco

Los negocios de ópticas en Reynosa, empiezan abrir en forma paulatina, sobre todo los ubicados en la zona centro, poco a poco empiezan a subir las cortinas metálicas.

Hace algunos días este rubro permanecía cerrado en forma total, pero al realizar un recorrido, algunos están a media cortina, otros totalmente ofreciendo el servicio.

Atienden con las medidas sanitarias, pidiendo el uso del cubre bocas y gel antibacterial, así como la sana distancia, a fin de poder generar algo de ventas.

Ciudadanos han cuestionado el cierre de las ópticas, ya que las personad con problemas de visión, requieren de unos lentes o cambiarlos ante cualquier accidente.

"A mí se me perdió un lente de contacto y no podía acudir porque estaba cerrado, no puedo andar sin ver bien, no entiendo porque dicen que no es esencial, para mi si es esencial", expresó una ciudadana que prefirió omitir su nombre.

Desde el viernes pasado en la calle peatonal, comenzaron a reabrir los negocios, ya que aseguran no aguantarán con el cierre durante las próximas semanas, ya que no hay flujo de efectivo y tienen empleados que se ven afectados.

Poco a poco van reabriendo negocios diversos y ópticas que también se han sumado, algunos a media cortina y con temor de que les lleguen los inspectores de la Coepris.