Abren oportunidades para terminar educación media

Las autoridades educativas del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 71 ofrecen diversas alternativas para que todos los estudiantes puedan terminar su educación media superior, aunque no tengan tableta, computadora o internet, ante la pandemia.

Al momento el 80 por ciento de los estudiantes, reciben clases en vivo, en la plataforma digital y el resto se les gestionan trabajos para los que no tienen acceso a internet o computadora.

"Los jóvenes que no tienen acceso a internet aquí en el CETIS son pocos, estamos hablando de 10 alumnos en toda la matricula escolar y a estos jóvenes se les dan cuadernillos, los maestros les mandan cuadernos impresos y trabajos necesarios donde cubran los tema de los parciales y los alumnos vienen al plantel nosotros les hacemos entrega del cuadernillo y ellos en sus casas con las lecturas resuelven los trabajos y posteriormente vienen y hacen entrega", dijo.

La directora del plantel, explicó que poco a poco se han ido adaptando y perfeccionando el método virtual, ya que cuentan con personas capacitadas para dar atención a los alumnos.

"Ahorita ya podemos decir que la mayoría de nuestros maestros está atendiendo de forma virtual, con clases en vivo", recalcó.

El ciclo escolar pasado hubo estudiantes que no mostraron conectividad y no se les ha encontrado, pero hay varias alternativas, incluso aumentaron el número de material reportadas para seguir inscribiéndose al siguiente semestre.

"Estamos trabajando para regularizarlos dentro del semestre ha habido mucho apoyo para que los estudiantes no se queden sin estudiar, con falta de conectividad, se les ha buscado, el número de materias para reinscribirse al siguiente semestre, aumentó las materias reprobadas", recalcó.

Por parte del Gobierno Federal, se han realizado cambios para que no dejen sus estudios, pese a la pandemia, ya que no hay clases presenciales, pero es importante que no detengan su educación.