Abren las piernas y luego abortan, dice un profesor de la Universidad Veracruzana a sus alumnos

En el video de un minuto de duración difundido a través de redes sociales, se escucha a Mauricio Pavón arremeter contra la comunidad LGBTTTIQ a quienes acusa ser producto de una "distorsión de la sexualidad", pues sustentan sus relaciones afectivas con "marranadas" y "porquerías". En el video, Pavón cita un pasaje ininteligible de la biblia.

Al reparar en que sus alumnos ya son mayores de edad y se puede hablar de esos polémicos temas, el catedrático universitario pide tiempo para referirse a la despenalización del aborto, la cual catalogó como una "masacre", en donde las responsables son las mujeres que "abren las piernas" y no se compraron antes sus preservativos o pastillas en la farmacia.

"Ahora alguien se embaraza y dice ´tengo derecho a matarlo´. ¿Pa´qué carajo te embarazaste? ¿pa´qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado".

La Universidad Veracruzana emitió un comunicado en donde condenó las aseveraciones de su profesor de la Facultad de Contaduría y Administración.

Sin embargo, el comunicado rubricado por la rectora, Sara Ladrón de Guevara señala que emprenderá una investigación y una posible sanción, solo si hay alguna queja universitaria formal de por medio.

Los dichos del profesor y la postura de la rectoría generaron la indignación de la comunidad estudiantil, así como de otros docentes de la UV, quienes a través de sus redes sociales condenaron los dichos del profesor.