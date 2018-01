Abren juicio a ex Gobernador de Nayarit

Cd. de México.- El Congreso de Nayarit abrió dos procedimientos de juicio político contra el ex Gobernador Roberto Sandoval Castañeda por el manejo indebido de fondos y recursos públicos.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó que la Sección Instructora de la Comisión de Gran Jurado inicie los procedimientos.



Esta última deberá practicar las diligencias necesarias para comprobar los hechos denunciados y determinar la posible responsabilidad política de los servidores públicos denunciados.



También se abrió un procedimiento de juicio político contra tres ex funcionarios de la Administración de Sandoval.



Se trata de Mario Alberto Pacheco Ventura, ex Secretario de Administración y Finanzas; Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titular de la Contraloría General; y Héctor Salomé Parra Zavala, ex director del Fondo de Pensiones.



El diputado del PRI, Juan Carlos Ríos Lara, criticó el acuerdo porque el mismo no analiza las acusaciones vertidas contra el ex Mandatario.



"No hace más que evidenciar la endeble denuncia hecha contra el ex Gobernador del Estado con base en pruebas que presuntamente son suficientes para incoar el procedimiento, sin embargo, no son objeto de mayor análisis en el acuerdo que presenta la Secretaría General del Congreso para incoar el procedimiento respectivo", expresó.



En septiembre, por separado, varios ciudadano solicitaron al Poder Legislativo el inicio de cuatro procedimientos de juicio político por actos u omisiones cometidos por estos servidores públicos.



El vocero de la autodenominada Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, denunció al ex Gobernador por inducir el voto en favor del candidato del PRI a la Gubernatura a través del Programa de Seguro Alimentario y también por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho.



A su vez, el maestro Manuel Femat Rodríguez denunció a funcionarios estatales por la falta de pago de pensiones y jubilaciones a cientos de docentes durante al menos cuatro años.



Sandoval fue Gobernador de Nayarit de 2011 hasta el 18 de septiembre de 2017.



Y le toca también a Magistrados



La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también aprobó iniciar el juicio político contra cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por actos cometidos en perjuicio de los intereses públicos.



Los jueces implicados son Catalina Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre.



El ex líder restaurantero Levi Monts Bañuelos denunció éstos por amparar a cientos de vendedores ambulantes en perjuicio de los comerciantes formales.



En el mismo sentido, el Alcalde de Tepic, José David Guerrero, solicitó el juicio político contra la Magistrada Catalina Ruiz por otorgar una suspensión provisional para que ambulantes pudieran instalarse en la plaza principal del Municipio.