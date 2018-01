Abren inscripción a concurso de becas. Con el lema ‘No te Metas con Texas’

Pharr, Tx. - El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) ha abierto la inscripción para el concurso de becas “No te Metas con Texas”, en un esfuerzo por aprovechar la creatividad de los jóvenes para la prevención.

La convocatoria está abierta a cualquier estudiante de último año de preparatoria que atienda una escuela pública, privada o local y que esté planeando asistir a un colegio o universidad acreditado de Texas en el próximo año.

Presentado en sociedad con Keep Texas Beautiful, el concurso de becas “Do not Mess with Texas” otorgará una beca de 6 mil dólares y dos de 2 mil en junio.

Las becas reconocen los logros de los estudiantes de último año de preparatoria que asumen un papel de liderazgo en la prevención de la basura en sus escuelas y comunidades mientras trabajan para crear conciencia sobre la iniciativa “No te metas con Texas”.

“Nos enorgullece ofrecer la beca “Do not Mess with Texas” para apoyar la educación superior en Texas y reconocer a los estudiantes sobresalientes que están utilizando su creatividad para embellecer sus comunidades”, dijo Becky Ozuna, administradora de la campaña “Don’t Mess with Texas” de TxDOT.

La iniciativa ha estado educando a los tejanos sobre la prevención de la basura desde 1986. El programa incluye Adopt-a-Highway y una asociación con Keep Texas Beautiful así como los eventos comunitarios de recolección de basura “Trash-Off”, todos en un esfuerzo por mantener las carreteras de Texas libres de basura.

Los trabajos se aceptarán hasta el 20 de abril.