Abren hoy Expo Feria

Tras la firma de un convenio con la empresa Atracciones del Noreste en la que se comprometen a cumplir con las medidas de seguridad establecidas por Protección Civil estatal, se giró la orden para retirar los sellos de clausura que fueron colocados el pasado viernes por autoridades locales de la dependencia.



Sin embargo entre los dueños y trabajadores de negocios de alimentos existe un clima de incertidumbre pues dicen desconocer si podrán trabajar o no una vez que se abran las puertas de la Feria de Reynosa 2019 pues de sus locales no han sido aún retirados los sellos de clausura definitiva colocados por autoridades de COEPRIS de las que esperaban acudirían hoy para retirarlos aunque reconocen que ya se hicieron los análisis de laboratorio pero que no los han pagado.

Fue Ricardo Uresti, delegado regional de Protección Civil quien proporcionó la información referente a la firma del convenio y retiro de sellos.