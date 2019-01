Abren el 27 de marzo registro de candidatos

viviana.cervantes@elmanana.com

Los interesados en ser candidatos a diputados locales para la jornada electoral del 2 de julio deberán respetar los periodos oficiales.

De acuerdo con Clara Lourdes Garcia Lacavex, consejera presidente del órgano electoral en Reynosa, será a partir del 27 y hasta el 31 de marzo cuando podrán acudir a llevar documentos.

"Por el momento no pueden hacer actos de campaña, nosotros estaremos recibiendo sus solicitudes pero hasta ese periodo, ya venció el periodo para hacer alineaciones políticas, sólo tendremos una coalición, los demás irán en solitario, pero todos deben respetar las reglas".

Es necesario tener nacionalidad mexicana, más de 21 años cumplidos al día de la elección, no ocupar ningún cargo público y de haberlo hecho tener 90 días sin pertenecer a el, no ser ministro de cultos religiosos, estar limpio de sanciones penales y no ser diputado reelecto de la elección anterior.

Tres días antes de que se abra el periodo de recepción de requisitos, los miembros del IETAM deberán realizar una reunión con los representantes de partidos políticos y candidatos independientes para elaborar una agenda para establecer horarios y días para la presentación de los interesados.

Quienes hayan cumplido con lo que marca la ley aparecerán en la publicación de aprobados del 1 al 10 de abril.

El 2 de julio los ciudadanos que aparezcan en lista nominal podrán elegir a los 36 diputados por Tamaulipas, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.

Los requisitos

>Nacionalidad mexicana

>Más de 21 años cumplidos al día de la elección

>No ocupar ningún cargo público y de haberlo hecho tener 90 días sin pertenecer a el

>No ser ministro de cultos religiosos

>Estar limpio de sanciones penales