Abren de nuevo las estancias a las ONGs

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio marcha atrás a la instrucción del Instituto Nacional de Migración que prohibía el acceso de las organizaciones de la sociedad civil y activistas a sus estancias migratorias y estancias provisionales, porque "el que nada debe, nada teme".

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal indicó que su administración no actuará con acciones coercitivas.

"No, eso no (prohibir la entrada a organizaciones de derechos humanos), prohibido prohibir, en todo, en casi todo, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas, no somos conservadores, ¿qué pasaba antes? así actuaban, por eso calienta cuando nos quieren confundir".

"¿Cómo creen que vamos a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil", señaló el mandatario.

Sobre las críticas a su política migratoria, incluso de integrantes de su partido como Porfirio Muñoz Ledo, el presidente López Obrador dijo que no la cambiara y que no le molestan las críticas porque no es un dictador.

"¡Qué me voy a pelear con el Licenciado Muñoz Ledo!, lo respeto, nada más que estamos haciendo lo que consideramos conveniente para la nación".

El martes, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que, desde el 28 de enero y hasta nuevo aviso, suspenderá el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a sus estancias migratorias y estancias provisionales.

Esto para garantizar la operatividad de sus instalaciones y brindar atención prioritaria a los migrantes.

TALÓN DE AQUILES DE LA 4T: SOLALINDE

La prohibición establecida por el Instituto Nacional de Migración (INM) para el ingreso de religiosos y activistas a las estaciones migratorias, además de que deja en la indefensión a los centroamericanos, traiciona los principios migratorios del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, considera el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.

El prelado consideró que si persisten las incongruencias en el tema migratorio, ese podría ser "el talón de Aquiles de la 4T", por ello es que exige la salida de Alejandro Encinas Rodríguez de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).