Abren casillas en Matamoros. Hacen improvisados trabajo incompleto

Matamoros, Tam.- El Consejo Municipal Electoral inició con el conteo de voto por voto de 60 casillas de las 653 que fueron colocadas en Matamoros, por lo que tienen hasta este jueves para entregar la constancia de mayoría a quien resulte presidente electo.

De acuerdo a la información que dio a conocer Juany Díaz, coordinadora del Consejo, señaló que es normal que se haga un cotejo de las actas aún y cuando ya fueron cantadas una vez que se entregaron el día de la elección.

"Lo que sí es que hubo 60 casillas las cuales no tenían información, debido a que los funcionarios de casilla las dejaron abandonadas por no recibir el pago que correspondía por su servicio, además de la falta de capacitación, provocando que solo empaquetaran y no dieran a conocer la información sobre los votos", dijo.

Hasta el momento el voto le favorece a Mario López, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia con 66 mil 797 votos; mientras que en segundo lugar Carlos García González del PAN con 57 mil 625; y en tercer lugar Jesús de la Garza Díaz del Guante con 51 mil 546.

Explicó que en estos casos se abren los paquetes frente a todos los representantes del partido para que se cuenten los votos uno por uno, que es lo que se estará haciendo en las próximas horas para concluir con este proceso.

Manifestó que son las inconsistencias que se han registrado, es por ello que se presentó una impugnación pero se está cumpliendo con los procesos conforme los marca la ley.

INCONFORMES. Capacitadores electorales están inconformes por su pago.

ERRORES. En el primer renglón borraron el dato que correspondía al panista que iba en coalición.